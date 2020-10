'The Voice Kids': Kauê Penna é vencedor na final da 5ª temporada

11/10/2020 | 14:35



Kauê Penna foi o vencedor da grande final do The Voice Kids que foi ao ar neste domingo, 11, na Globo. Ele superou Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz, os outros finalistas. Como prêmio, recebeu R$ 250 mil reais, além de um contrato com a gravadora Universal Music e "gerenciamento de carreira".

O anúncio foi feito por volta das 14h15. Chorando, Kauê recebeu o troféu emocionado. "Quero agradecer a Deus, à minha mãe, ao meu técnico, Brown, e a esses dois maravilhosos, que são perfeitos e arrasaram muito", disse, fazendo questão de ressaltar seus colegas.

Por fim, encerrou: "Quero agradecer a todo mundo que votou em mim. Ainda não caiu a ficha, de verdade"

A 5ª temporada teve 12 episódios exibidos entre janeiro e abril de 2020, mas foi interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus. As gravações foram retomadas e o programa voltou ao ar no mês de setembro, inicialmente com uma retrospectiva, e, em seguida, com novos episódios.

Em 28 de janeiro, Flavio Goldemberg, diretor geral do The Voice Kids, morreu aos 58 anos de idade. Ele foi homenageado na edição do programa exibida em 2 de fevereiro (relembre aqui).

Como foi a final do The Voice Kids

Kauê Penna cantou a música Nada Mais, de Gal Costa, versão brasileira de Lately, de Stevie Wonder. Maria Eduarda Ribeiro interpretou Coleção, de Ivete Sangalo. Paulo Gomiz optou por Blinding Lights, do The Weeknd. Após as apresentações a votação foi aberta, por volta das 12h59.

Além das apresentações das crianças, números musicais preparados pelos jurados também ganharam destaque no The Voice Kids. O primeiro foi de Carlinhos Brown, cantando a música Teia da Felicidade. Pouco depois, foi a vez da atração final de Maria Eduarda Ribeiro, que cantou Sina, música de Djavan, ao lado de Mumuzinho.

Simaria (Sem a presença da irmã, Simone, que está participando remotamente, por estar grávida) veio na sequência, cantando La Vida Continuó. Kauê Penna, junto a Brown, entoaram Saúde, de Rita Lee em seguida.

Por fim, Mumuzinho escolheu uma versão em samba da música Quando a Chuva Passar, de Ivete Sangalo, para seu show individual. Paulo Gomiz foi o último participante a entrar em cena, cantando Raspão, música da dupla sertaneja Henrique e Diego em parceria com Simone e Simaria, que cantou junto no palco.

Na 2ª rodada de músicas cantadas pelas crianças na final do The Voice Kids, Kauê Penna escolheu Pra Sempre Vou Te Amar, de Robinson Monteiro, versão brasileira da música Forever By Your Side, do grupo The Manhattans.

Maria Eduarda Ribeiro cantou De Volta Pro Aconchego, música que ficou marcada na voz de Elba Ramalho.

Já Paulo Gomiz optou por Beauty And The Beast, da trilha sonora do filme A Bela e a Fera, da Disney.

Por volta das 14h05, a votação foi oficialmente encerrada.

Entre as músicas, foram exibidos também vídeos relembrando momentos marcantes da 5ª temporada do The Voice Kids, como homenagens ao Dia das Crianças e situações emocionantes, além de retrospectivas de cada um dos finalistas, chamadas pelo apresentador André Marques.

Por que Claudia Leitte saiu do The Voice Kids

Alegando "questão de saúde" durante a pandemia, Claudia Leitte afastou-se do The Voice Kids: "Eu corria o risco de me contaminar em cada saída minha de casa, e comprometer a vida de outras pessoas, também, lá dentro". A Globo deixou Mumuzinho como técnico e jurado em seu lugar.

Quando é o próximo The Voice Kids?

Apesar de uma nova temporada da versão infantil do programa ainda não ter data definida, a 9ª temporada da versão para adultos tem sua estreia marcada para a próxima quinta-feira, dia 15 de outubro. Um The Voice para maiores de 60 anos também está com as inscrições abertas (clique aqui para ler mais).

Carlinhos Brown substituirá Ivete Sangalo na versão tradicional do programa, emendando sua participação no The Voice Kids e retornando à 'antiga casa'.