Moradores de Diadema reclamam de constante falta de energia elétrica

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 14:14



Os moradores do Jardim Campanário reclamam da falta de energia elétrica. Segundo eles, o problema se instalou assim que a responsabilidade de fornecimento passou à Enel após esta comprar a antiga fornecedora, a AES Eletropaulo, em junho de 2018, em valor que girou em torno de R$ 1,75 bilhão de euros, ou R$ 7,56 bilhões na cotação da época.



Da acordo com uma das pessoas ouvidas pela equipe de reportagem, a falta de fornecimento acontece pelo menos uma vez por semana. Outra relata que sofria com problema a cada 15 dias, mas que, após inúmeras reclamações, o problema ''''diminuiu'''' a uma vez ao mês. Desta vez a causa teria sido estouro em um dos postes na Avenida Sinézio Pereira, Jardim Campanário (foto). Ontem, após o reparo, a lâmpada desse mesmo poste estava acesa durante a tarde.

Maria Aparecida Flaviano, 52 anos, aposentada, diz ter feito inúmeras queixas à companhia. Neste fim de semana não foi diferente. A aposentada relata que o fornecimento foi interrompido no sábado, por volta das 15h, e só retornou neste domingo, ao meio-dia.

Entretanto, como muitos outros moradores do Grande ABC, ela afirma que a conta de consumo continua com preço elevado. “Pago cerca de R$ 250. E olha que só temos eu e meu marido morando na casa.”

Maria diz, ainda, que, ao questionar a Enel, e resposta é a de que já há equipe da companhia no bairro e que em breve haverá o retorno do fornecimento. “Sempre a mesma”. “Outro dia eles (Enel) religaram e na minha casa apenas a cozinha acendeu a lâmpada, os outros cômodos ficaram no escuro. Pensei que tinha queimado tudo.”

Outra moradora local, Lucia Mesquita, 44 anos, assistente administrativa, mora há 40 anos no bairro e afirma também passar pela agruras da falta de energia. Em uma dessas vezes diz ter tido de temperar carnes e feijão que estavam na geladeira para não perdê-los. Ela informa que fica sem o fornecimento pelo menos uma vez por semana. “À noite a rua fica um breu.”

Lucia também reclama do alto valor da conta, média de R$ 150 ao mês, em casa com quatro pessoas, mas, segundo ela, com todos trabalhando e o dia todo fora. “Para cobrar a Enel não tem dó.”

Em nota a companhia informa que “enviou equipe ao local mencionado na noite de sábado, mas foi recebida com agressão por parte de alguns moradores. Para preservar a segurança dos técnicos, a equipe se retirou e outra equipe retornou ao local na manhã deste domingo”.

De acordo com a companhia, o “fornecimento de energia elétrica no local já foi restabelecido”.