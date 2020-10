Cachorros de Heloisa Perissé são atacados por porco-espinho e atriz se assusta

11/10/2020 | 14:10



Para aqueles que amam os animais não tem coisa mais assustadora do que eles chegarem feridos ou até mesmo com alguns espinhos no rosto, não é mesmo!?

E esse foi o caso de Heloisa Perissé, a atriz simplesmente tomou o maior susto neste domingo, dia 11, ao se deparar com os seus cachorros cheios de espinhos de um porco-espinho.

Arroz e Feijão foram atacar e acabaram atacados por um porco espinho. Mas agora, já passam bem!, explicou Heloisa.

Alguns artistas até comentaram na publicação da atriz, como é o caso de Dudu Azevedo e Fabiana Karla.

Caramba, sei bem o que é isso, Lolô! O pior é que eles não aprendem, se o Ouriço Cacheiro passar por aí de novo os cães vão em cima, comentou o ator.

Ah, meu Deus! Eu sem óculos achei que era efeito nas fotos, até ler a legenda. Tadinhos, mas tenho certeza de que a mamãe deles cuidou muito bem, disse Fabiana.