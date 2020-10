Sandy se declara e faz homenagem ao marido, Lucas Lima, no aniversário dele: Me sinto privilegiada demais

11/10/2020 | 14:10



Sandy e Lucas Lima são um dos relacionamentos entre os famosos mais duradouros e queridos pelos fãs. Os dois se conheceram ainda na adolescência, em 1998, e após algumas idas e vindas, resolveram ficar juntos em 2004 e se casaram em 2008. Juntos, os dois são pais de Theo, de seis anos de idade.

E com o aniversário de Lucas, que completa 38 anos de idade nesse domingo, dia 11, a cantora fez uma homenagem e tanto no seu Instagram. Postando uma foto do amado anos antes, ela escreveu sobre a longevidade do romance:

Desses seus 38 anos completados hoje, eu dividi, praticamente, 22. Te conheci um dia antes de vc fazer 16...

Ela aproveitou a oportunidade para se declarar:

Sorte, destino, Deus? Tanto faz. Só sei que eu me sinto privilegiada demais, abençoada demais por ter um SOL como você na minha vida. Um sol que clareia minha mente, minhas decisões, meus passos, minhas dores e até minhas alegrias, que são muito mais intensas e bem-vividas do seu lado.

Tanto Sandy quanto Lucas já admitiram que são bastante perfeccionistas, e que isso algumas vezes interferiu na relação a dois. Porém, o amor foi maior, conforme contou a estrela em seu post:

Você é um desafio enorme (assim como eu sei que sou também). Mas eu gosto muito mais de mim depois desses anos todos trabalhando pra te decifrar e nos fazer encaixar na vida um do outro. É, que sorte. Graças a Deus!