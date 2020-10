11/10/2020 | 14:10



Claudia Ohana revirou o baú e postou uma foto produzida com sua filha, a também atriz Dandara Guerra, que fez aniversário de 37 anos de idade no último sábado, dia 10:

E hoje é dia do meu bebê, que não é mais bebê. Dandara filha de Guerra filha de Ohana, escreveu Claudia, seguido de um poema e felicitações para a filha.

Os seguidores logo apontaram a semelhança entre as duas. Dandara é fruto do relacionamento da mãe com o cineasta e dramaturgo Ruy Guerra.

Recentemente, ela assumiu mais as funções por trás das câmeras, e após atuar em duas temporadas de Malhação, ela foi assistente de direção na temporada Vidas Brasileiras da novelinha global.