Sabrina Sato muda planos para casamento com Duda Nagle

11/10/2020 | 13:10



Sabrina Sato e Duda Nagle estão com novos planos para o casamento! Segundo a revista Vogue, a apresentadora confessou durante bate-papo que a comemoração pode ser mais intimista e não mais a festança que os dois planejavam antes. Isso porque, a pandemia do coronavírus adiou os planos do casal e fez com que eles deixassem o casamento para depois

- Vamos esperar tudo isso passar. Mas o amor só aumenta, garantiu ela.

Ela, que está se preparado para um novo reality show, o Guerra dos Clones, entregou que a pandemia fez com que a cumplicidade com Duda só aumentasse:

- Duda e eu somos muito parceiros, nos amamos, respeitamos a privacidade de cada um e conversamos bastante. A nossa cumplicidade aumentou, porque foi a primeira vez que ficamos tanto tempo juntos, e isso é muito bom pra gente. Além disso, estamos juntos curtindo muito esta fase de desenvolvimento da Zoe.

Sabrina ainda falou sobre a filha do casal, Zoe, que esbanja simpatia ao aparecer nas redes sociais dele. Ela garante que não pensa ainda que a filha deva seguir carreira artística, uma vez que é muito cedo para pensar nisso. Sobre a maternidade, ela conta para revista que o maior desafio foi se cobrar demais para acertar com a pequena:

- Especialmente no primeiro filho, o maior desafio é a autocobrança, que eu acredito que seja a realidade de muitas mães. A gente erra tentando acertar, e tá tudo bem. Sempre vamos encontrar desafios, mas vamos aprendendo com eles. A maternidade é um verdadeiro presente de Deus.