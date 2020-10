Maiara e Fernando Zor aparecem juntos em restaurante em São Paulo

11/10/2020 | 12:10



Maiara e Fernando Zor, mais uma vez, levantaram suspeitas de que voltaram a se entender e estão namorando outra vez! Isso porque, os dois foram flagrados na noite do último sábado, dia 10, jantando em um restaurante no bairro do Jardins, em São Paulo.

Eles posaram com uma fã que estava no local e a imagem logo viralizou nas redes sociais. Renata Barros, que publicou a foto no Instagram, marcou o nome do restaurante, sua localização e o horário em que o clique foi feito. No mesmo horário, Maiara publicou alguns cliques mostrando que estava no local.

Em um dos vídeos, que você confere abaixo, Maiara mostra o prato com o nome do restaurante. Já em outra publicação, ela mostra dois drinques e emojis de corações.

Fernando Zor não publicou nenhum registro sobre o encontro com Maiara. As últimas publicações dele se referem à uma pescaria com os amigos, entre eles o cantor Zé Neto.

Maiara e Fernando vivem um relacionamento ioiô. Em julho deste ano, eles chegaram a oficializar o término do namoro, no entanto, de lá para cá eles já foram vistos juntos novamente diversas vezes, apesar de não terem tornado pública a reconciliação.