Salles vai ao Twitter anunciar que fogo na Chapada dos Veadeiros foi controlado

11/10/2020 | 11:30



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou na manhã deste domingo, 10, em sua página oficial do Twitter, que o fogo na Chapada dos Veadeiros (GO) foi controlado. "Acabou o incêndio na Chapada dos Veadeiros", escreveu.

A publicação também conta com um curto vídeo em que as equipes de combate ao fogo aparecem posando para fotos e aplaudindo o fim da operação.

Ontem, Salles havia publicado outro vídeo em que contava sobre a operação e dizia que havia sobrevoado a área na sexta-feira, 9. Segundo o ministro, o fogo começou mais forte nesta semana e rapidamente agentes do Ibama ICBio foram enviados ao local, somando 100 brigadistas federais, além do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Ainda conforme o ministro, foram três a quatro dias de combate e o volume estimado de áreas tomadas pelo incêndio é de 2 mil hectares - 1 hectare representa 10.000 metros quadrados. "Mas esse número pode ser bem maior quando terminarem a consolidação", admitiu.

Salles afirmou que faz parte da vegetação da Chapada a queima anual, mas que é preciso controlar para evitar danos "muito além daqueles que são contornáveis pela própria dinâmica da natureza."

Em editorial nesta domingo (11), o jornal Folha de S.Paulo defende a saída de Salles, como um "gesto mais sensato" do presidente Jair Bolsonaro diante das diversas críticas à gestão ambiental no Brasil e à proliferação de incêndios florestais. Segundo o editorial, é algo necessário "por pragmatismo comercial ou diplomático" ou "por manter a sustentação política do governo".

Em resposta, Salles disse no Twitter que fica: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da esquerda, digo à Folha que fico... #ficasalles."