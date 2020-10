Cauã Reymond desenvolveu pequena pneumonia após ter sido diagnosticado com coronavírus

11/10/2020 | 11:10



Cauã Reymond revelou para o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que ele e a esposa, a modelo Mariana Goldfarb, já tiveram coronavírus. Os dois já ficaram em quarentena e passam bem. Enquanto Mariana teve a forma mais branda da doença, o ator desenvolveu um quadro de pneumonia. Felizmente, eles não precisaram ser hospitalizados.

- Eu tive os sintomas, fiz os exames, que deram positivos. Nos três primeiros dias, tive febre. Acabei tendo uma pneumonia leve, que me deixou com um pouco de tosse, mas já melhorou. Depois de 15 dias, os exames deram negativos e eu voltei a ter vida normal, disse.

Cauã afirmou que só descobriu a doença por ter feito um teste na TV Globo para voltar ao trabalho:

- Eu tenho bons hábitos. Isso me deu uma real sensação de positividade. Já voltei para as minhas atividades físicas e para o trabalho.Aliás, eu descobri que estava com Covid-19 ao fazer um teste, na TV Globo, para voltar ao trabalho.