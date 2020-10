Chorando, Virginia Fonseca rebate rumores de que teria ganhado 500 mil reais para engravidar e Zé Felipe se irrita e ameaça: Vamos resolver como dois homens

11/10/2020 | 10:10



Zé Felipe e Virginia Fonseca estão indignados com os rumores envolvendo a gravidez da influenciadora digital. No Instagram Stories, eles, que estão à espera do primeiro filho, rebateram as acusações de que a beldade teria recebido 500 mil reais para ficar grávida.

O filho de Leonardo apareceu revoltado e até fez uma ameaça ao responsável pela divulgação do boato:

- Ô gente, acho que é apaixonado por mim, não tira meu nome da boca. Eu só não pego avião e vou na cidade dessa pessoa aí que tá falando, porque ela não vale o combustível do avião que a gente vai gastar. Mas quando eu encontrar, isso não é ameaça... mas meu pai sempre fala que duas coisas que se não resolverem é porque foi pouco: sexo e surra. Se não adiantar é porque pouca. Se eu tiver oportunidade, vou ter uma conversa com esse cara aí e vamos resolver como dois homens. Filha da p**a. Quem é de bem seja sempre bem-vindo, respeito os repórteres, mas inventar mentira não dá.

E completou:

- Ultima coisa que eu tenho que falar é que a Virgínia tá grávida, respeita ela. Virgínia não precisa de 500 mil para engravidar, até porque ela ganha isso aí. Se fosse assim, tinha que ser muito mais. Respeita mulher grávida, respeita a família. Você não deve ter família. Você não deve ser amado por inventar esse tanto de coisa. um cara desse não sabe o que é amor. Então amigo, aprenda a dar valor para uma família e paz no seu coração.

Por fim, Zé Felipe disparou contra os rumores de que o casal teria recorrido à inseminação artificial:

- Inseminação artificial? Não tem nada de artificial não. Aqui foi no método tradicionalíssimo mesmo. O cara fala b**a e ainda quer tirar meu mérito. Vai se f**r meu irmão!

Já Virginia apareceu chorando para falar sobre as acusações que recebeu. Dizendo que estava sensível, a influenciadora, de apenas 21 anos de idade, ainda afirmou que faz 500 mil reais em apenas um mês e não precisaria disso para se sustentar:

- Não é mole não! Uma pergunta: vocês aí mulheres do Brasil, mamães que me acompanham, mãe das meninas que me acompanham. Qual o problema da gente trabalhar? Ter nosso próprio dinheiro? A gente não depender de absolutamente nenhum homem para bancar a gente? No meu caso, 21 anos, muito nova, e já conseguir me manter, ser independente, ter o que eu quero e trabalhar para isso? Qual é o problema nisso? 500 eu faço em um mês! Qual o problema eu fazer isso em um mês? Por que uma mulher precisa se sujeitar a uma gravidez para fazer 500 mil reais? Uma mulher que está sempre trabalhando? E fica infernizando minha vida e agora eu posto falando que tipo as mulheres trabalham e estão acostumadas a fazer coisa e diz que eu estou usando o feminismo para me vitimizar? Eu não consigo entender, me desculpa. É muita falta de respeito. Eu trabalho, vocês me acompanham.

A noiva de Zé Felipe ainda afirmou que nunca tinha passado por uma situação como essa e que jamais que sujeitaria a uma gravidez por dinheiro:

- Eu só quero paz! Eu to bem chateada mesmo porque eu não preciso disso. Eu estou passando por uma fase tão legal, gravidez.. Estou bem sensível e um cara falar essas coisas absurdas de mim, gente não é. Não existe isso, nada disso é verdade. É só isso! E só espero que vocês só ignorem. Eu vou ignorar também porque ele não vai parar. É isso! E para ser bem sincera, nunca tinha passado por isso, ser rebaixada a esse ponto, por ser mulher. Eu jamais me sujeitaria a uma gravidez por isso..

Após o assunto repercutir nas redes sociais, a tag #VirginiaMereceRespeito entrou para a lista de assuntos mais comentados do Twitter, com diversos fãs apoiando a influenciadora digital, que possui seis milhões de inscritos no YouTube.

Lipoaspiração

O casal ainda falou sobre a lipoaspiração que Virginia havia realizado meses antes de descobrir a gravidez. Ela, que já havia dito que engravidou sem querer justamente por causa da cirurgia, disse não estar preocupada caso engorde e tenha que refazer, no futuro, o procedimento estético que retira gordura da região abdominal:

-

Conversei com meu médico, o da lipo e com a ginecologista. Se eu engordar o necessário para uma gravidez, de seis a oito quilos, eu não perco a lipo. Agora se eu desleixar, aí tem chance de perder a lipo. Eu vou cuidar como sempre me cuidei, mas não vou deixar de comer o que eu quero. Tudo certinho vai!, explicou.

Zé Felipe também disse para as pessoas pararem de se preocupar com a cirurgia estética da noiva:

-Gente, a lipo tira a gordura, não tira o útero não. Pode engravidar depois da lipo. Gravidez é bênção meus amigos. Lipo depois faz outra!