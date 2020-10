As melhores credenciais

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 09:42



‘Política é como nuvem. Você olha e ela esta de um jeito. Olha de novo e ela já mudou’. Acontecimentos recentes e noticiados por este Diário mostra o quanto continua atual a frase atribuída ao ex-deputado federal e ex-governador de Minas Magalhães Pinto.

Os cenários políticos sofrem metamorfoses constantes e intensas. Quatro anos atrás, às vésperas da eleição para prefeitos e vereadores a cena mais comum do mundo era ver os candidatos do Grande ABC realizando o sinal de ‘acelera’ com os dedos e se esforçando no mais alto grau para colarem na imagem de João Doria. O hoje governador, naquela época personificava a modernidade. Empresário bem sucedido que prometia trazer inovadoras técnicas de governança à prefeitura de São Paulo e que, acima de tudo, destacava o compromisso de cumprir integralmente o mandato no Executivo municipal. Mas não cumpriu. Ficou menos de dois anos, saiu candidato e venceu a eleição para o governo de São Paulo, em 2018.

Hoje, em meio à pandemia do novo coronavírus e alçado à categoria de principal inimigo do presidente da República, Jair Bolsonaro, Doria deixou de ser o modelo. Aliás, é até evitado pelo núcleo de campanha dos postulantes à reeleição nas cidades da região.

>Desta vez, o chamariz ao eleitor é ter atrelado ao nome uma patente militar ou a indicação de que o concorrente tem ligações com alguma corporação. Pode ser das Forças Armadas, das polícias Militar, Civil e Federal ou mesmo de uma das guardas municipais. E isso se deve mais uma vez ao fato de Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, terem o militarismo como origem. Há até quem, em 2016, omitiu a patente, mas que agora faz questão de destacá-la.

Essa situação toda deixa evidente que a maioria dos que se colocam como candidatos, seja ao Executivo ou Legislativo, endossa a citação do economista norte-americano John Galbraith, de que ‘nada é tão admirável em política quanto uma memória curta’. Cabe ao eleitor fazer as comparações. Olhar além do rótulo e, principalmente, valorizar seu voto.