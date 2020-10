Mega-Sena acumula e prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 6,5 milhões

11/10/2020 | 08:15



Ninguém acertou os seis números do concurso 2.307 da Mega-Sena realizado neste sábado, 10. O prêmio acumulado para a próxima aposta que será realizada na quarta-feira, 14, é de R$ 6,5 milhões.

Confira as seis dezenas sorteadas: 16-33-38-46-53-55.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 45 apostas ganhadoras levaram R$ 41.739,35 cada uma. Além disso, 2.828 pessoas acertaram a quadra e ficaram com R$ 948,81 cada uma delas.

Depois de nove apostas acumuladas, o último prêmio máximo saiu para um único jogo realizado no município de Abreu e Lima, em Pernambuco, no concurso anterior de número 2306 na quarta-feira passada, 7. O ganhador recebeu sozinho R$ 103.029.826,38.

Entre os concursos 2297 e 2305, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena.

Até então, a última premiação máxima da Mega-Sena tinha saído para duas apostas que acertaram os seis números no concurso 2296, realizado em 5 de setembro, que receberam R$47,1 milhões cada uma.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.