Região tem semana com menos mortes por Covid desde abril

Miriam Gimenes



10/10/2020 | 21:12



Um dia após avançar para a fase verde do Plano São Paulo, que permite maior flexibilização da quarentena, o Grande ABC registrou a semana menos letal desde abril, antes do pico dos casos e mortes da Covid. Nos últimos sete dias foram 56 óbitos, menor número desde a semana epidemiológica entre os dias 19 e 25 de abril, quando as sete cidades acusaram 44 perdas.

Como comparação, na última semana a região havia computado 81 mortes, ou seja, redução de 30,8%. A média diária passou de 12 para oito, em números arredondados.

Além disso, essa semana foi a terceira consecutiva com queda no número de mortes. Com os quatro óbitos informados ontem, o Grande ABC acumula 2.627 baixas desde o primeiro registro, em 25 de março.

Já em relação ao número de pessoas infectadas, os números seguem estáveis. Foram 364 novos infectados informados ontem pelas prefeituras – Mauá, Diadema e Rio Grande da Serra não emitiram boletins –, com total de 67.612. A média diária é de 271 nesta semana, similar aos registros das últimas quatro semanas.

ESTADO

Os 645 municípios de São Paulo somam 37.223 óbitos e 1.034.816 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas foram 155 perdas e 6.626 diagnósticos positivos. Entre o total de pacientes com Covid, 908.199 estão recuperados, sendo que 113.063 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 42% na Grande São Paulo e 43,1% no Estado. O número de pacientes internados é de 8.031, sendo 4.556 em enfermaria e 3.475 em unidades de terapia intensiva.

O Brasil ultrapassou ontem a marca de 150 mil mortes causadas pela Covid. Com os 559 óbitos registrados nas últimas 24 horas, agora são 150.198 perdas desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram mais 26.749 registros, totalizando 5.082.637. O Ministério da Saúde informa que 4.453.722 foram infectadas pelo novo coronavírus e já estão recuperadas.