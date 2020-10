Marinho fica fora de mais um treino e deve desfalcar novamente o Santos

10/10/2020 | 20:00



O Santos não deverá contar com o seu principal destaque na partida deste domingo contra o Grêmio, na Vila Belmiro. O atacante Marinho ficou fora do treinamento deste sábado, no CT Rei Pelé, e dificilmente vai ter condições de entrar em campo no compromisso válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marinho se lesionou no último domingo, no triunfo por 3 a 2 sobre o Goiás, no estádio da Serrinha, tendo sido substituído durante o segundo tempo da partida em que marcou um gol de pênalti. Desde então, não treinou mais, realizando tratamento para se recuperar de um desconforto muscular na coxa esquerda.

Por isso, Marinho já havia desfalcado o Santos no clássico contra o Corinthians - empate por 1 a 1 -, na última quarta-feira. Agora, então, não deverá reencontrar o Grêmio, time que defendeu em 2018 e 2019, antes de acertar a sua chegada à Vila Belmiro. E trabalhará para retornar na quarta-feira, contra o Atlético Goianiense, em casa.

A ausência de Marinho se dá no momento em que o atacante vive o seu melhor momento pelo Santos, tanto que foi eleito na última sexta-feira o melhor jogador do Brasileirão em setembro, em votação promovida pela CBF, muito em função dos quatro gols, duas assistências e das belas atuações nos seis jogos disputados por ele no último mês pela competição.

Como também não tem Soteldo, convocado para defender a seleção da Venezuela, o técnico Cuca deve escalar o polivalente lateral-direito Madson e Arthur Gomes, livre de gancho, nas pontas do Santos. Outra opção, Lucas Braga vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Corinthians.

O Santos também deverá ter a sua dupla de zaga titular à disposição, pois Lucas Veríssimo está recuperado de edema na panturrilha esquerda e o julgamento de Luan Peres no STJD foi anulado. Para essas vagas, Cuca terá Laércio, recém-contratado após passagem pelo Caxias, como opção no banco de reservas.

Além de Soteldo e Marinho, Cuca segue sem poder utilizar os meio-campistas Alison e Carlos Sánchez. Assim, o time deve encarar o Grêmio com a seguinte formação: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Madson, Kaio Jorge e Arthur Gomes.