Com prevenção, número de pessoas com dengue cai na região

Do Diário do Grande ABC



10/10/2020 | 19:49



Evitar que água limpa fique parada em nossas casas tem sido fundamental para reduzir o número de pessoas doentes por causa da dengue – doença transmitida pelo pequeno mosquito, que parece pernilongo e é todo listrado chamado Aedes aegypti.

A limpeza de vasinhos de flores, pneus, latas de lixo, calhas e caixas-d’água, por exemplo, fez com que a quantidade de contaminados entre janeiro e setembro deste ano no Grande ABC caísse. O volume de pessoas com dengue passou de 1.799 para 162.

A razão, segundo os especialistas, é a quarentena, quando as pessoas estão em casa e cuidam da limpeza de áreas propensas à proliferação do mosquito. Mas o calor e a aproximação da época de chuvas acendem alerta para prevenir a doença, que pode levar à morte, principalmente se a pessoa contrair o vírus pela segunda vez. Por isso, o importante é prevenir.

O sintoma principal é a febre. Ela significa que algo de errado está acontecendo: seja uma inflamação ou infecção. Fica o alerta!

INTERNACIONAL

Programa de combate à fome é premiado com o Nobel da Paz

O prêmio Nobel – premiação internacional anual que elege os destaques de diferentes áreas – da Paz de 2020 foi concedido ao Programa Mundial de Alimentos da ONU (Organização das Nações Unidas), que combate a fome no mundo. O anúncio foi feito na sexta-feira.

De acordo com a Academia Sueca, o programa foi premiado “pelos seus esforços para combater a fome, pela sua contribuição para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra e conflito”.

PANTANAL

Equipe de bombeiros é encaminhada à região

Equipe com 50 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi encaminhada na sexta-feira ao Pantanal, no Mato Grosso do Sul, para conter os incêndios que atingem a região.

Além dos profissionais, a corporação enviou oito veículos e equipamentos. Até o dia 3, 2,160 milhões de hectares já haviam sido destruídos no Pantanal sul-mato-grossense – considerado a maior planície alagada contínua do mundo. Desde o início dos incêndios, em julho, onças, cobras, macacos, antas e jacarés, por exemplo, perderam a vida.

MEIO AMBIENTE



Empresa planeja produzir energia solar na Represa Billings

A Represa Billings pode ser ainda mais importante do que já é. A Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) busca parceiros públicos ou privados para desenvolver empreendimento de geração de energia solar fotovoltaica flutuante no manancial. Ou seja, além do sistema Rio Grande, braço da Represa Billings, ser responsável pelo abastecimento de pelo menos 1,2 milhão de moradores de Santo André, São Bernardo e Diadema, o local poderá fornecer energia.

A companhia sugere que a instalação ocorra em quatro pontos próximos à Usina Elevatória de Pedreira, na Capital, e a avaliação de áreas adicionais, como nos braços localizados no Grande ABC, dependerá das propostas apresentadas.