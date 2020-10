Motorista encontra congestionamento na Rodovia dos Imigrantes

Vinícius Castelli

10/10/2020 | 18:51



Quem vai ao Litoral pela Rodovia dos Imigrantes encontra congestionamento do km 43 ao km 52, por reflexo de acidente. Nas outras rodovias e trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego está fluindo sem problemas.

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pela responsável pelo SAI, a visibilidade é boa nos trechos.

Quem ainda pretende ir ao Litoral conta com Operação Descida (7x3). Os motoristas contam com as pistas Norte e Sul da Via Anchieta e pista Sul da Rodovia dos Imigrantes.

Já a subida para São Paulo está sendo realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.