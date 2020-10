A bicicleta como meio de transporte

Ademir Medici



“Em menos de um minuto as ruas ficavam abarrotadas de bicicletas.”

(Cf. Diário, 8-2-1976)

Se eu fosse o prefeito de São Bernardo, ao invés de processar jornalistas, eu chamava o Lourival de Souza ao gabinete e entregava solenemente a ele uma medalha de honra ao mérito. Aos 70 anos, completados dia 25 de setembro, Lourival pedala hoje – a passeio ou competindo – como o fazia menino, sempre em São Bernardo, levando o nome da cidade a todos os recantos.

Lourival, um exemplo. Mas a bicicleta está definitivamente incorporada à história de São Bernardo e Grande ABC.

- Beltran Asêncio, o Fotógrafo da Cidade – que andava de lambreta – fotografou o início de mais uma obra de reforma da Avenida Pereira Barreto, no começo da década de 1950, perpetuando ciclistas, entre os quais o prefeito de Santo André, Fioravante Zampol.

- São Bernardo teve uma bela fábrica de bicicletas, a Mercantil Suíça (Mercswiss), que no auge patrocinou programas de rádio, como os de Francisco Alves, o Rei da Voz.

- Nosso primeiro técnico de ciclismo foi um francês, Progresso Ardanuy, que morava no bairro Jordanópolis e que deixou um belo depoimento publicado pelo Diário: “Ardanuy e seu amor pelo ciclismo" (8 de fevereiro de 1976).

- Ardanuy foi o treinador do jovem Lourival.

- A iconografia do Grande ABC, que vem sendo publicada há 33 anos neste espaço do Diário, é rica em flagrantes de pessoas pedalando. Daria uma bela exposição. Por ora, fiquemos com essas imagens.

