Paço monta grupo para debater as compensações do Rodoanel

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/10/2020 | 23:38



A Prefeitura de São Bernardo prorrogou grupo técnico para avaliar se todas as compensações ambientais devido à construção do Trecho Sul do Rodoanel foram quitadas com o município. Na sexta-feira, o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) tornou pública a resolução conjunta número 2, que inclui as secretarias de Meio Ambiente, de Transporte e de Serviços Urbanos, para debater o assunto.

Segundo a publicação, o grupo tem como “objetivo de identificar as obrigações pendentes de execução pela Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), por ela assumidas no convênio 152/2008, firmado entre a empresa e o município de São Bernardo, visando apoio mútuo, obras e medidas compensatórias da implantação do Rodoanel Mário Covas no município de São Bernardo, a fim de subsidiar a ação da Procuradoria-Geral do Município em defesa dos interesses públicos”.

O mesmo bloco foi montado em janeiro deste ano e tinha 60 dias para apresentar a conclusão dos trabalhos. O prazo foi descumprido. A nova meta é dia 10 de novembro.

A prorrogação do pente-fino nas compensações ambientais acontece dois meses depois de o Diário mostrar que nem todas as reparações foram feitas pela Dersa, responsável pela obra, e também revelar que o governo tucano abriu mão de alternativas em debate para que houvesse reparações à cidade.

O pacote de compensações – estimado à época em R$ 93 milhões – envolvia a construção de dois parques, sendo um com caráter de preservação e outro de acesso popular. Um foi feito, o Parque Estadual Águas da Billings, hoje sob responsabilidade do governo do Estado.

O parque popular foi promessa da Dersa, que contratou o escritório do renomado arquiteto Ruy Ohtake para desenhá-lo. Eram 30 mil metros quadrados do equipamento de lazer, esporte e conscientização ambiental. Junto a isso, seria dada adequada destinação final ao esgoto do Jardim Canaã. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) considerou temerária a construção de um parque de acesso público no local.

Começou a discussão sobre alternativa. O ex-prefeito Luiz Marinho (PT) sugeriu anexar à lista da Prefeitura áreas remanescentes de desapropriação feita pela Dersa. Ao chegar ao poder, porém, Morando engavetou a discussão.

Segundo o governo Morando, o grupo atual “visa garantir subsídios legais para a cobrança de medidas compensatórias pendentes por parte da Dersa à época da construção do Trecho Sul do Rodoanel. O mapeamento dos itens do plano de compensação, incluindo a análise do segundo parque previsto, será apresentado à empresa após a conclusão dos trabalhos do grupo técnico formado para esta finalidade”.

“É importante destacar que a atual gestão vem provocando a Dersa para efetuar as compensações restantes, com notificações emitidas em julho e setembro de 2019”, emendou a gestão tucana, dizendo que faltou ação ao mandato de Marinho para solucionar o impasse.