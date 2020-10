De volta à disputa por vaga na Câmara, Ana do Carmo diz: ‘Vejo com alegria’

Raphael Rocha

Após quatro mandatos de deputada estadual e uma malsucedida candidatura à Câmara Federal, Ana do Carmo retorna à disputa por uma vaga na Câmara de São Bernardo, espaço político no qual esteve entre 1989 e 2002, quando se elegeu pela primeira vez para a Assembleia Legislativa.

Mas engana-se quem acha que Ana vê demérito em buscar uma cadeira no Legislativo de São Bernardo. “Eu estou é encarando tudo isso com muita alegria. Sempre estive perto do povo, principalmente trabalhado para aqueles mais humildes. Estar perto do povo é o trabalho de um vereador. Sendo vereadora, vou poder estar mais perto do povo”, sustenta a petista. “Como deputada, tinha que viajar para longe várias vezes, ficava na estrada, participava de várias comissões. E como eu não sou de transferir responsabilidade, eu não faltava. Isso me deixava longe do povo.”

A frase retrata bem como Ana era conhecida nos bastidores da Assembleia: uma deputada com cara de vereadora. Isso porque a petista evitava debater profundamente temas macro da política ou da economia estadual. Mas mostrava engajamento quando o assunto interferia na vida cotidiana da população.

Ana chegou pela primeira vez na Assembleia na eleição em 2002 – havia disputado, em 1998, mas ficou como suplente. Recebeu 67.752 votos há 18 anos. Se reelegeu em 2006, com 67.596 adesões. Em 2010, outros 80.452 votos a mantiveram na casa. Em 2014, a reeleição veio com 72.238 apoios.

Em 2018, porém, o petismo ligou o sinal de alerta em São Bernardo e achava que manter três candidatos a deputado estadual na cidade poderia canibalizar os votos. Assim, os estaduais Luiz Fernando Teixeira e Teonilio Barba concorreram à reeleição. Ana do Carmo foi para a disputa para deputada federal. Recebeu 51.818 votos, insuficientes para obter sua cadeira. Até antes de a campanha começar, Ana voltou à Assembleia, mas como assessora – esteve no gabinete de Enio Tatto e na primeira secretaria.

Dentro do PT, Ana é considerada uma das puxadoras de voto, capaz de ampliar a bancada na Câmara, hoje com cinco nomes. “Uma parte das pessoas que dizem Ana do Carmo vai estourar (de votos) é para queimar. Tenho votação muito grande, graças a Deus, eu só tenho a agradecer ao povo de São Bernardo. Mas são muitos candidatos. Temos que pensar que não é assim. Campanha é sempre difícil”, discorre. “Se for eleita, vamos continuar mandato muito popular.”