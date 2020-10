Candidaturas 100% femininas tentam quebrar tabu na região

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABc



10/10/2020 | 23:31



A pouco mais de um mês da data da eleição municipal, três candidaturas majoritárias 100% femininas tentam quebrar tabu no Grande ABC, que seria ultrapassar a barreira de vitória inédita: nunca uma dupla de mulheres venceu pleito às prefeituras da região.

Em Santo André, há chapa da vereadora Bete Siraque (PT) com Morgana Ribeiro (PCdoB) de vice. Mauá tem a empreitada de doutora Roseni ao lado da doutora Jéssica, ambas do PMN. Já em Rio Grande da Serra Marilza de Oliveira (PSD) e Helenice Arruda (PL) defendem projeto governista.

Essa particularidade, inclusive, é escassa a cada quadro eleitoral das sete cidades. Na empreitada de quatro anos atrás, apenas um caso foi registrado, de Leo da Apraespi, então vice-prefeita de Ribeirão Pires e no PMB, como prefeiturável e a irmã Lair Moura (Avante) no posto de número dois, ficando no quinto lugar. Em 2012, também um único projeto apresentado, encabeçado por Maridite de Oliveira (PSDB) e que tinha Isabel Rosa de companheira de chapa – elas ocuparam a terceira colocação.

Os planos se apoiam, adicional a projetos segmentados, na maioria do eleitorado de mulheres – elas representam 53,2% do total de aptos ao voto. Nome escolhido pelo prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) como sucessora, Marilza considera que o cenário de maior participação feminina, embora ainda não ideal, mostra avanço. “Esse é o caminho. Desta forma, podemos mostrar eficiência e qualidade também em funções públicas. Tenho história, fui vereadora, vice-prefeita, secretária, assim como a Helenice, além de 34 anos de trabalho como professora, e ela, 28. Isso é diferencial, experiência e propostas.”

Para Bete, o atual panorama político é demonstração do interesse na participação na condição de protagonistas do processo. “Há dificuldade de termos mais mulheres sendo eleitas (no campo majoritário), mas nunca houve tantas chapas com mulheres nesse papel. A expectativa é que o cenário favoreça. Embora tenhamos projetos de cidade em todas as áreas, evidentemente, carrego grau maior com o eleitorado feminino, questão de identidade, apontar o que é fundamental, atingir especificidades.”

Roseni admitiu que a chapa exclusivamente feminina não foi originalmente arquitetada, porém, acredita que a composição pode ajudar a arregimentar o votos das mulheres. “Vamos buscar essa conscientização. O eleitorado feminino é maior. Vejo as mulheres mais independentes. As oportunidades estão se abrindo e isso pode fazer a diferença.”

A última mulher eleita prefeita na região foi Maria Inês Soares, pelo PT, em 2000, em Ribeirão. No geral, são 59 candidaturas na região, sendo dez lideradas por mulheres – sete delas mescladas com homens. A lista é composta por Simone Souza (PCO, Santo André), Lourdes de Souza (Psol, São Bernardo), Denise Ventrici (PRTB, Diadema), Rafaela Boani (Psol, Diadema), Amanda Bispo (UP, Mauá), Vanessa Damo (MDB, Mauá) e Marisa da Casas Próprias (SD, Ribeirão).