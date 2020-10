10/10/2020 | 17:02



O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), está com covid-19. O resultado do teste que confirmou a doença foi divulgado na tarde deste sábado, dia 10, pela assessoria do governador. Castro está em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, de onde segue trabalhando, porque seu estado geral de saúde é bom, segundo a assessoria do político. Ainda conforme a assessoria, o governador cumpre as regras de isolamento social e reitera a importância de se usar máscara e manter os protocolos sanitários. O governador afastado do EStado, Wilson Witzel (PSC), também já contraiu a doença, em abril passado.