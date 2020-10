Fred revela desejo de superar Romário e Edmundo na artilharia geral do Brasileiro

10/10/2020 | 16:56



O torcedor do Fluminense tem tudo para ainda comemorar muitos gols de Fred pelo Brasileirão. O atacante revelou neste sábado a meta pessoal de se tornar o segundo maior goleador do torneio, atrás apenas de Roberto Dinamite.

Ao falar dos 300 jogos com a camisa do Fluminense, o atacante que fez gols apenas duas vezes na atual edição do torneio, revelou que sonha em superar Edmundo e Romário na tabela de artilheiros.

Fred já anotou 149 vezes em 291 jogos no Brasileirão. Carrega uma ótima média de um gol a cada dois jogos. Edmundo, seu concorrente mais próximo, fez 153, um a menos do que Romário. Faltam, portanto, seis gols para o astro do Fluminense cumprir sua meta.

"Eu tenho o objetivo, sim, de pelo menos chegar a essa segunda colocação. Acho que passar o (Roberto) Dinamite é bem difícil pelo plano que eu tenho de carreira", enfatizou. O ídolo vascaíno anotou 190 vezes. "Não sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas eu acho difícil bater o Dinamite. Já chegar na segunda colocação é bem possível, passar o Edmundo e Romário. Não vai ser fácil, mas eu tenho esse objetivo."

Titular diante do Bahia, neste domingo, ele fala em "jogar o máximo de jogos possível" e assume que carrega outras missões dentro do atual elenco carioca. "Estou tentando justamente deixar a molecada mais leve. Entendo o tamanho do peso da nossa camisa e da cobrança que tem e estou tentando trazer tudo para mim, para os mais experientes, para deixar essa molecada tranquila, feliz, alegre, com confiança para fazer a diferença para gente", observou. "Eles que vão ser os motores da nossa equipe, nós vamos só dando suporte."

Além da meta particular de gols e do auxílio à molecada, Fred também quer levar o Fluminense à Libertadores de 2021. "No início ninguém pegava o Fluminense e o colocava como candidato à Libertadores. Só que nesse campeonato a coisa está muito igual e, além disso, a gente tem o peso da nossa camisa", disse.

Nada, porém, de deixar a humildade de lado. "É muito cedo para a gente falar se dá para lutar pela Libertadores ou não, porque nesse campeonato se você ganha duas, você está quase no G4, a seis pontos do líder. E se você perde duas, você está a dois pontos do Z4. Vai depender dos nossos resultados e isso é uma caminhada", seguiu.

Mas está confiante em resultado positivo diante do Bahia, no Maracanã. O Fluminense vem de duas vitórias e um empate nos últimos jogos. "Vamos tentar impor nosso ritmo e manter essa boa sequência. Apesar do Maracanã estar com grama nova, a gente já conhece as dimensões, os caminhos das coisas."