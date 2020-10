Maternidade onde Zyan nasceu é condenada na Justiça por privilegiar Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

10/10/2020 | 14:11



O filho caçula de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank nasceu no meio do período de pandemia de coronavírus e muitas restrições tinham que ser feitas para entrar no hospital onde Gioh escolheu dar à luz Zyan.

E uma delas era que na maternidade não poderia entrar ninguém alem da equipe médica e os pais da criança, mas Bruno e Giovanna conseguiram levar uma fotógrafa para registrar o nascimento do caçula da família, diferentemente de todas as outras famílias que deram entrada na unidade.

E claro, isso acabou revoltando algumas mães que reclamaram até na publicação de Giovanna nas redes sociais após ela compartilhar uma foto segurando o recém-nascido no centro cirúrgico.

Mas o caso vai além disso, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a maternidade será condenada na Justiça por privilegiar Gagliasso e Ewbank. Foi determinada uma indenização no valor de 40 mil reais para o casal. Eita!