Ministro Luiz Eduardo Ramos é diagnosticado com covid-19

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, foi diagnosticado com o novo coronavírus neste sábado (10). A informação foi divulgada pela pasta. Segundo a Secretaria de Governo, o ministro está "apenas com sintomas gripais leves", e ficará em isolamento, trabalhando de forma remota. Ele é o décimo integrante do primeiro escalão do governo a ser contaminado pela covid-19.

"Informamos que o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República Luiz Eduardo Ramos testou positivo para covid-19 hoje. O ministro está apenas com sintomas gripais leves. Ramos ficará em isolamento trabalhando de forma remota", afirmou.

Com o diagnóstico de Ramos, todos os quatro ministros que despacham no Palácio do Planalto já se contaminaram com a nova doença. Além de Ramos, trabalham no mesmo prédio que o presidente Jair Bolsonaro os ministros da Casa Civil, Walter Braga Netto, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.

O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com a covid-19 no dia 7 de julho. Por mais de duas semanas, ele mudou a rotina e permaneceu isolado no Palácio da Alvorada, com despachos e reuniões por videoconferência.

Também já foram contaminados pela doença os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, da Cidadania, Onyx Lorenzoni, da Educação, Milton Ribeiro, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, e do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.