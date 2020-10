Em festa de A Fazenda 12, Luiza Ambiel machuca o pé e público pede expulsão de Biel

10/10/2020 | 12:11



A festa realizada dentro de A Fazenda 12, na noite da última sexta-feira, dia 9, já tinha tudo para dar o que falar por causa de sua convidada especial: Xuxa Meneghel. A eterna rainha dos baixinhos apareceu na tela da Festa #TBT e ainda mandou um recado especial para Jojo Todynho, que se declarou para a apresentadora e recebeu uma resposta para lá de especial:

- A Sasha mandou dizer que te ama muito! - disse Xuxa, deixando a funkeira chocada!

Mas não foi isso o que mais chamou a atenção dos espectadores do reality rural. Em certo momento da madrugada, Carol Narizinho subiu nas costas de Biel e os dois começaram a brincar e dançar. Porém, ambos acabaram esbarrando em Luiza Ambiel, que se desequilibrou e acabou torcendo o pé. Nas redes sociais, os fãs logo pediram a expulsão do cantor.

Com a repercussão, os administradores da rede social do cantor se manifestaram com vídeos que mostram que foi um acidente. Em uma conversa, Biel e Carol se desculpam com Luiza, que diz:

- Não, vocês não viram.