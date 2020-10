Instagram completa dez anos e anuncia transformações

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 07:04



O Instagram nasceu oficialmente em 6 de outubro de 2010, quando a primeira versão da plataforma de compartilhamento de fotos com uma variedade de filtros foi lançada no iOS. Para celebrar o aniversário de dez anos, a companhia preparou diversas surpresas — e a primeira delas já está no ar.

Trata-se da possibilidade de personalizar o ícone do aplicativo do Instagram no Android e no iOS. Entre as opções estão variações coloridas do símbolo atual e logos antigos da companhia, quando a câmera lembrava bastante uma Polaroid. Para ativar o easter egg é preciso acessar o menu de configurações do aplicativo e deslizar a tela até o fim. Em seguida, ao retornar para o início, alguns emojis surgem e revelam a surpresa. Por enquanto, nem todos os aparelhos receberam a atualização, mas isso deve acontecer ao longo do dia. O Instagram vai aproveitar o mês para anunciar ainda mais novidades, como uma espécie de retrospectiva de stories e recursos já confirmados como o Shopping no IGTV e no Reels. Na página da rede foi publicado texto em comemoração ao aniversário: “Desde que o Instagram começou, vocês vieram aqui para conectar com amigos, explorar interesses e se divertir.”

STORIES

O Instagram permite parabenizar seus amigos de um jeito bem especial através dos stories de aniversário, que mostram posts em que eles foram marcados ao longo do uso da rede social. A função deixa ver datas em que tiveram postagens e onde foram feitas. Será possível baixar, compartilhar e até salvar as histórias nos destaques. (do Tecmundo)