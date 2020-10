Edição especial do BGS Day inicia contagem regressiva para evento de 2021

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020



Nos dias em que os gamers de todo Brasil estariam curtindo presencialmente as atrações da maior feira de jogos eletrônicos da América Latina, adiada por conta da pandemia, a Brasil Game Show realiza a edição especial do BGS Day, uma superlive. Uma delas aconteceu ontem e a outra será hoje.

O público poderá se conectar com convidados internacionais e influenciadores, vibrar com campeonatos de e-Sports, acompanhar as performances dos melhores cosplayers do País, descobrir as novidades dos estúdios independentes e ainda aproveitar promoções e descontos exclusivos de empresas parceiras da BGS.

Já estão confirmados para o terceiro BGS Day alguns dos grandes nomes da indústria mundial dos games, como Alexey Pajitnov, criador do jogo Tetris; Nolan Bushnell, criador do Atari; John Romero, desenvolvedor de Doom e Quake; e Shawn Solo Fonteno, ator de GTA V. Além deles, muitas outras atrações poderão ser vistas nos canais da BGS no YouTube, Twitch, Facebook e TikTok, das 15h às 21h.

Mais informações do BGS Day estão disponíveis pelo site <CF154>https://www.brasilgameshow.com.br/bgs-day/.