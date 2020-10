MTV anuncia acústico MTV: Miley Cyrus Backyard Sessions

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 07:00



A MTV confirmou a presença da superstar Miley Cyrus em apresentação da edição especial da franquia pioneira e premiada da marca: <CF156>Acústico MTV: Miley Cyrus Backyard Sessions.</CF> O evento retorna cheio de surpresas no dia 16, às 20h30, na MTV.

Diretamente de seu quintal, em Los Angeles, Cyrus subirá ao palco para apresentar um cover original de Gimme More de Britney Spears, assim como covers de canções de Pearl Jam, The Cardigans e muito mais. Os fãs terão lugar garantido na primeira fila enquanto Cyrus apresenta versões simples e acústicas dos sucessos que definem sua carreira, incluindo seu último single, Midnight Sky, que estreou em #1 no iTunes em 41 países, além de acumular mais de 65 milhões de visualizações.

Desde sua estreia, em 1989, o <CF156>Acústico MTV</CF> apresentou performances inesquecíveis de artistas como Jay-Z, Nirvana, Mariah Carey, Bob Dylan, Bon Jovi, Lauryn Hill, Bruce Springsteen, Adele, Pearl Jam, Maroon 5, Shawn Mendes e Lil Wayne.

Recentemente, a MTV lançou o Acústico MTV em Casa para coincidir com o lançamento de #JuntosADistância, campanha voltada para as redes sociais para educar os jovens sobre a importância do distanciamento físico a fim de nivelar a curva da Covid-19.

Cyrus já foi apresentadora do MTV VMA, em 2015, e proporcionou ao público muitos outros momentos e performances inesquecíveis ao longo dos anos. Em 2020, ela realizou apresentação poderosa de Midnight Sky.