Luana Piovani diz que não só pegou coronavírus: 'Peguei uns boys também'

10/10/2020 | 11:10



Luana Piovani revelou que antes de testar positivo para o coronavírus teve alguns romances durante viagem pela Europa. Segundo a revista Marie Claire, durante transmissão ao vivo na madrugada deste sábado, dia 10, a atriz falou em detalhes sobre sua vida de solteira:

- Quando a quarentena abriu aqui na Europa depois de quatro meses eu fui pra rua e peguei um guri bem fofo. Nessas minhas viagens pelo verão europeu se eu peguei até Covid, peguei uns boys também. Viajei a Europa inteira, peguei um pouquinho mais do que Covid, disse.

E completou:

- O tanto que eu viajei era pra eu estar com preguiça de boy", lamentou. "Acho que colocaram meu nome na boca do sapo ou em alguma pedra dos Muro das Lamentações.

Ela ainda falou sobre o fim do namoro com Ofek Malka, dizendo que mantém contato com o israelense:

- Eu falo com ele sempre, ele me procura todo dia. Primeiro amor, gente, ele tem 24 anos. Está dando uma sofridinha.

Solteira, Luana afirmou que sente falta de uma companhia, não de um vibrador:

- Eu sinto falta de gente, não é do orgasmo. Sinto falta do boy. Brinquedinho não resolve a minha vida.

Um fã ainda teria sugerido que a atriz voltasse a ficar com o ex-marido e pai de seus três filhos, Pedro Scooby. Direta, ela rebateu pedindo por respeito, já que o surfista é casado com Cintia Dicker:

- Vocês têm que ter o mínimo de respeito com as pessoas. O Pedro é casado.

Na manhã deste sábado, dia 10, Luana revelou que estava indo realizar exame para saber se ainda estava com coronavírus. Isolada em casa, ela apareceu dançando e animada antes de saber o resultado do teste.