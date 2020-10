Isolado por causa da pandemia, Silvio Santos aparece em raro clique ao lado da esposa

10/10/2020 | 10:10



Os fãs de Silvio Santos puderam matar um pouquinho das saudades que estão do apresentador após Patrícia Abravanel divulgar um raro clique do pai nas redes sociais. Isolado por conta da pandemia do coronavírus, ele apareceu abraçado à esposa Íris Abravanel.

Patricia ainda compartilhou um texto do pai, que aparece sentado no sofá e combinando a camiseta com a esposa.

Quando se casa, a mulher dá 100% de amor ao marido. Quando chegam os filhos, a mulher dá 60% de amor a eles e 40% ao marido. Quando chegam os netos, 30% de amor aos filhos e 70% aos netos. E fica torcendo para que o marido morra logo, disse Silvio.

Patricia, então, perguntou aos seguidores se concordam com a frase do dono do SBT. Na caixa de comentários, Maisa Silva, que recentemente deixou a emissora, enviou uma mensagem com risadas, mostrando que se divertiu com a postagem.

Com 89 anos de idade, Silvio Santos é do grupo de risco e segue o isolamento à risca para se proteger do coronavírus. Assim como ele, Silvia Abravanel também deve voltar a emissora apenas depois que a vacina chegar ao Brasil, uma vez que se recupera de um acidente em que caiu de um cavalo.