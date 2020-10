Sem neblina, Bottas lidera único treino livre do GP de Eifel; Stroll passa mal

10/10/2020 | 08:24



Depois de forçar o cancelamento dos dois treinos livres do GP de Eifel da Fórmula 1 de sexta-feira, a neblina deu uma trégua e os pilotos foram à pista normalmente. Na atividade deste sábado no tradicional circuito de Nürburgring, na Alemanha, Valtteri Bottas foi o mais rápido.

O finlandês registrou o tempo de 1min26s225 e foi 0s136 mais veloz do que o seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, que fechou a sessão em segundo. O hexacampeão mundial busca na Alemanha igualar o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher. O monegasco Charles Leclerc colocou a Ferrari no terceiro posto, com a marca de 1min26s681.

O holandês Max Verstappen chegou a liderar o treino, mas terminou em quarto (1min16s896), logo à frente do alemão Sebastian Vettel, que chegou a rodar com a Ferrari na saída da chicane, mas conseguiu voltar sem problemas e fechou em quinto, registrando o tempo de (1min27s038). O outro piloto a rodar foi o britânico George Russell, da Williams.

O jovem britânico Lando Norris (McLaren) foi o sexto, seguido do mexicano Sergio Pérez (Racing Point) e do australiano Daniel Ricciardo (Renault). O tailandês Alexander Albon (Red Bull) e o francês Pierre Gasly (AlphaTauri) fecharam o top 10.

Lance Stroll teve um mal-estar durante a noite e não participou do último treino livre. A Racing Point já confirmou que o canadense não terá condições de competir na sessão de classificação e Nico Hulkenberg será o seu substituto. Neste ano, o alemão já correu pela equipe no lugar do mexicano Sergio Pérez, que ficou fora de duas provas por ter sido diagnosticado com covid-19.

O sol apareceu no circuito de Nürburgring, o que permitiu aos pilotos finalmente irem à pista depois do cancelamento das duas atividades de sexta. O frio, no entanto, foi intenso, com temperatura ambiente na casa dos sete graus. As condições devem se manter para a classificação. Para domingo, a previsão é de chuva.

O treino classificatório está marcado para as 10h deste sábado. E, no domingo, a corrida está prevista para começar às 9h10. O tradicional circuito alemão não recebe uma prova da Fórmula 1 desde 2013.