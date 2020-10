Luan Santana desconversa sobre Jade em live com Giulia Be e fãs especulam fim do noivado

10/10/2020 | 09:10



Depois de Gusttavo Lima e Andressa Suita, parece que tem outro casal do mundo sertanejo enfrentando um período turbulento! Isso porque, os fãs de Luan Santana estão atentos ao noivado do cantor com Jade Magalhães depois de alguns indícios da noite da última sexta-feira, dia 9.

Nas redes sociais, os internautas estão questionando o fato de Luan ter desconversado sobre Jade durante live ao lado da cantora Giulia Be.

- O diretor falou aqui pra eu perguntar como está o Eduardo e a Jade, disse a apresentadora da transmissão ao vivo Gessica Kayane, se referindo a Eduardo Chady, namorado de Giulia.

A cantora, então, afirmou que os dois estão maravilhosos e G Kay completou dizendo que todos estão bem de saúde e sem coronavírus.

Sem citar o nome de Jade, Luan apenas deu foco para falar sobre a doença:

- Graças a Deus, depois desse susto, parece que a vacina está aí, já saiu umas notícias, a gente nunca sabe se é real. Mas a gente torce, sempre com as melhores expectativas e depois de tudo isso que a gente viveu é muito bom ter as pessoas que a gente ama. Eu estava com a minha família agora, está tudo bem, graças a Deus. E focadaços em Inesquecível esperando muito que as pessoas gostem, disse.

Giulia continuou respondendo sobre o assunto, afirmando que as pessoas que eles amam estão ao lado deles apoiando, afirmando que além de mensagens de Eduardo também recebe de outras pessoas:

- As pessoas que a gente ama estão do nosso lado apoiando a gente. O que estou recebendo de mensagem, não só dele, mas de tanta gente mandando amor e desejando sucesso, eu fico até emocionada.

Para completar, segundo a revista Marie Claire, Jade teria deixado de seguir Giulia no Instagram, enquanto a cantora segue acompanhado a noiva do colega de trabalho.

Enquanto Luan realizava a live com Giulia, Jade apareceu nas redes sociais curtindo a noite com as amigas, sem fazer qualquer menção ao trabalho do amado. Além disso, alguns internautas notaram que ela não estaria usando mais a aliança de noivado nos últimos dias.

Ainda circula na internet uma montagem reproduzindo publicações com frases sugestivas que teriam sido curtidas por Jade.

O homem não dá valor quando perde. Dá valor quando o outro ganha o que era dele, dizia uma publicação.

E a outra exibia a frase: Quem perdeu que chore. Quem achou que dê valor.

Luan pediu Jade em casamento em setembro de 2019, durante um passeio de balão em Portugal. Na época, o cantor chegou a dizer que estava enrolando a amada há mais de 12 anos.