Salário, vereador e professor

Eder Marini



09/10/2020 | 23:59



Ribeirão Pires anda agitada. Questões salariais tumultuam o município. Duas categorias, a dos vereadores e a dos professores, discutem a questão. Ambas de modo caloroso, embora por razões divergentes. No primeiro caso, há quem se incomode com os contracheques mensais, de R$ 10.021,17, e proponha reduzir o valor, sem, todavia, encontrar eco no plenário. No segundo, os docentes procuraram o Ministério Público para denunciar a Prefeitura por não ter aplicado, no começo deste ano, o reajuste que elevaria o piso a R$ 2.886,74.

Segundo sindicato de professores da rede municipal comunicou ao MP, o governo deveria ter majorado, a partir de janeiro, o salário dos profissionais em 12,8%, conforme previsto em lei federal. Não o fez, de acordo com o que alegou a administração de Adler Kiko Teixeira (PSDB), porque faltou dinheiro em caixa. A pandemia do novo coronavírus chegou, disse o governo, e derrubou a arrecadação da cidade justamente quando iniciava os procedimentos para garantir o reajuste nos holerites do corpo docente.

Na sessão de quinta-feira, ao adiar pela terceira vez a apreciação do projeto que versava sobre a redução salarial do prefeito, vice e dos próprios vereadores a partir da próxima legislatura, a maioria governista da Câmara deixou claro para a sociedade que a crise financeira provocada pelo novo coronavírus só deve ser utilizada quando é para penalizar a população.

Dois pesos e duas medidas que devem ser levados em consideração pela comunidade ribeirão-pirense. Os cidadãos se preparam para ir às urnas dentro de um mês, e é preciso lembrar que a maior parte dos políticos envolvidos no episódio estará com o nome nas urnas em busca da reeleição.

O argumento da crise financeira para barrar reajuste parece ser razoável. Pena que não sirva para sensibilizar os vereadores a reduzirem os vencimentos dos políticos. Ainda que a quantia economizada de um lado não fosse suficiente para assegurar o aumento do outro, seria ao menos um belo gesto de solidariedade e empatia, valores tão em falta na sociedade atual.