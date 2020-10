Santos espera fechar contratação de robinho com salário de R$ 10 até o fim do ano

09/10/2020 | 22:21



Robinho pode acertar neste sábado o seu terceiro retorno ao Santos. A contratação pode ser definida, às 12 horas, no CT Rei Pelé, onde o presidente em exercício Orlando Rollo vai se reunir com Marisa Alija, advogada e representante do jogador.

Aos 36 anos e sem clube desde o meio do ano, quando saiu do Istanbul Basaksehir, da Turquia, Robinho teria aceitado ganhar R$ 10 por mês até o fim do ano, quando assinaria um contrato de dois anos.

"Mesmo sabendo da impossibilidade legal de contratar um profissional por 10 reais e deixando claro o respeito que temos pelo nosso ídolo Robinho, estarei aguardando a representante do atleta, a partir do meio dia, deste sábado, dia 10 de outubro, no CT Rei Pelé, para assinarmos um contrato nessas condições", disse Rollo, em comunicado publicado nas redes sociais do clube.

"Reitero a necessidade de assinar este contrato o mais rápido possível, pois o Santos FC, infelizmente, deve sofrer nova sanção para inscrever jogadores e temos pouco tempo", afirmou o dirigente, referindo-se aos problemas judiciais envolvendo o clube pela falta de pagamento em algumas transações internacionais.

Ainda nesta sexta-feira, Rollo afirmou que não faria nenhuma loucura para contratar reforços, pois como iria explicar um gasto extra, devendo pagamentos. "É uma situação difícil para o Santos e o Robinho. É com dor do coração que falo que, hoje, a gente não pode contratar ele. Temos que ter consciência, responsabilidade", disse Rollo, pela manhã.