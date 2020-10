Região contabiliza mais 316 casos e cinco mortes

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 21:48



A região registra 67.248 casos positivos e 2.623 mortes causadas pelo novo coronavírus. Do total, 303 infectados e cinco óbitos foram confirmados nesta sexta-feira (9). Ao todo, 59.482 pessoas já se recuperaram e 59.501 pessoas já se recuperaram e 61.870 pacientes aguardam diagnóstico.

Em relação ao número de falecimentos, são 940 em São Bernardo, 598 em Santo André, 453 em Diadema, 309 em Mauá, 214 em São Caetano, 84 em Ribeirão Pires e 25 em Rio Grande da Serra.

Já os casos estão distribuídos em São Bernardo (29.106), Santo André (18.520), Diadema (8.658), Mauá (5.416), São Caetano (3.775), Ribeirão Pires (1.173) e Rio Grande da Serra (600).

O governo estadual confirmou 5.786 casos e 184 mortes, chegando a 1.028.190 positivos e 37.068 óbitos, além de 900.264 recuperados. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 42,2% na Grande São Paulo e 43,2% no Estado, onde 8.238 estão internados.

No País, 5.055.888 pessoas foram diagnosticadas com a Covid, das quais 27.444 foram confirmadas em 24 horas. Destas, 149.639 faleceram, 682 mais do que no período anterior, segundo o Ministério da Saúde. São 4.433.595 brasileiros curados.

Nesta Sexta-feira, a OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que o mundo bateu recorde após confirmar 350 mil casos de Covid em 24 horas. Trata-se do terceiro recorde em outubro, causado, na avaliação do órgão, pelo novo surto na Europa.

Dados da Universidade Johns Hopkins mostram que o mundo totaliza 36.724.164 infectados, 1.064.832 mortes e 25.514.935 recuperados.