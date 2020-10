Adolescente morre atingido por bala perdida na zona norte do Rio

09/10/2020 | 21:12



Um adolescente de 12 anos morreu atingido na cabeça por uma bala perdida ao sair de casa para ir ao supermercado com a avó, na Avenida Brasil, à margem da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, no final da tarde desta sexta-feira, 9.

Segundo a Polícia Militar, um homem dirigia um veículo pela via, no sentido zona oeste, e era perseguido por outros, que ocupavam dois carros. Perto de um supermercado, esse homem parou e começou a atirar contra os perseguidores. Começou uma troca de tiros e pelo menos um deles atingiu o adolescente, identificado apenas como Leônidas, que chegava ao estabelecimento comercial com a avó. Ela não foi atingida.

Os tiros atingiram também uma mulher. Ela e Leônidas foram socorridos e levados ao Hospital Federal de Bonsucesso, a cerca de um quilômetro dali. O adolescente chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas acabou morrendo. A mulher sobreviveu, mas até as 20h desta sexta-feira não havia informações sobre seu estado de saúde.

Todos os envolvidos no tiroteio fugiram. Havia uma equipe de policiais perto do local da troca de tiros, mas não conseguiu intervir nem identificar os envolvidos. A Polícia Civil investiga o caso. Até a noite desta sexta-feira, o autor do disparo que atingiu Leônidas não havia sido identificado.