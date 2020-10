Tatto vira coadjuvante em ato com petistas da região

Júnior Carvalho

Prefeituráveis do PT no Grande ABC, Luiz Marinho (São Bernardo) e José de Filippi Júnior (Diadema) protagonizaram ato eleitoral conjunto ao lado do candidato do partido na Capital, Jilmar Tatto, ontem, na tríplice divisa dos municípios, no bairro Taboão. A atividade foi marcada pela forte presença de cabos eleitores dos petistas da região, o que camuflou a campanha paulistana.



Apesar da ideia de o trio pedir votos lado a lado em vias que cortam São Bernardo, Diadema e a Capital, as estruturas da campanha de Marinho e Filippi colocaram Tatto como coadjuvante da atividade. A maioria dos correligionários balançava bandeiras dos dois nomes da região, enquanto que a marca da campanha de Tatto na atividade ficou limitada à reprodução do jingle do petista, que vê pífio desempenho nas recentes pesquisas eleitorais e aposta no apoio público do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para alavancar no cenário.



No início da atividade, os três prefeituráveis do PT gravaram vídeos juntos e conversaram com poucos comerciantes. Debaixo de chuva, o trio subiu em caminhão de som e discursou brevemente em frente a uma praça rodeada de residências e alguns estabelecimentos comerciais. “Vamos resolver os problemas das divisas, como a questão da habitação, a limpeza dos córregos. Vamos fazer um consórcio (para tratar de temas sobre as três cidades)”, discursou Tatto. Marinho e Filippi falaram em seguida e foram na mesma linha. “Quem faz campanha junto, governa junto. Precisamos de uma governança conjunta”, defendeu Filippi.



Ao Diário, Filippi falou em resgatar a integração entre as cidades, citando até a possibilidade de criação de bilhete único regional. “O que dá para prometer é o que já foi feito. Nós fizemos isso no Grande ABC com o Consórcio, que lamentavelmente nas últimas gestões foi se perdendo o compromisso de estar juntos para ir mais longe”. Marinho e Tatto não falaram com a imprensa.



Ao contrário da conjuntura da Capital, onde a campanha petista ainda patina e assiste a setores da esquerda aderirem à candidatura de Guilherme Boulos (Psol), os projetos de Marinho e Filippi são vistos como estratégicos para a legenda retomar o chamado cinturão vermelho na Região Metropolitana. Além dessas duas cidades, o partido aposta em outras candidaturas encabeçadas por ex-prefeitos, como Emídio de Souza, em Osasco, e Elói Pietá, em Guarulhos.



Em nenhum momento os petistas chegaram a citar publicamente sobre a dificuldade que a campanha de Tatto enfrenta na corrida eleitoral. No período pré-eleitoral, petistas defendiam que o ex-prefeito paulistano e ex-presidenciável Fernando Haddad (PT) fosse o candidato do partido neste pleito. O petista, porém, declinou do projeto. Internamente, o partido vê no desempenho de Haddad no pleito de 2018 – foi ao segundo turno com o hoje presidente Jair Bolsonaro (sem partido) – como alternativa viável para a disputa de 2022.



TV

No primeiro dia de horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, Tatto buscou colar sua imagem à de Lula. Apesar de ter sido secretário dos Transportes na gestão de Haddad e da ex-prefeita Marta Suplicy, deputado e candidato ao Senado (em 2018), Tatto enfrenta problema de desconhecimento da população.



Campanhas pecam no distanciamento físico

O ato de campanha conjunta dos prefeituráveis Luiz Marinho (São Bernardo), José de Filippi Júnior (Diadema) e Jilmar Tatto (Capital) não seguiu à risca as recomendações das autoridades médicas para evitar a proliferação do coronavírus e desrespeitou algumas regras sanitárias.



Apesar do uso de máscara pelos três prefeituráveis e pelos cabos eleitorais e aliados presentes, o distanciamento físico foi falho.



Por diversos momentos, os três candidatos promoveram aglomerações, seja com correligionários ou ao entrarem em estabelecimentos. Em cima do caminhão, os petistas também se aglomeraram e discursaram para outras dezenas de militantes aglomerados em uma praça.



A chuva também atrapalhou a militância que carregava bandeiras. Muitos tiveram de se aglomerar debaixo de toldos para se proteger. Muitos deles ficaram lado a lado, bem próximos uns dos outros, balançando bandeiras para os veículos que passavam na via. Ao final do breve comício, muitos cabos eleitorais de Marinho foram levados em um mesmo ônibus, cheio.



Desde a semana passada o Diário lidera a campanha ‘Não Troque Vidas por Votos’, que visa fiscalizar e cobrar dos candidatos e suas equipes o cumprimento de medidas que protegem os cidadãos da pandemia de Covid-19. A ideia é contribuir com o combate à doença. A campanha também tem como objetivo cobrar propostas práticas dos candidatos a prefeito das sete cidades.



Os dois turnos do pleito foram adiados para o mês que vem justamente por conta do avanço da doença. A Justiça Eleitoral recomenda que os candidatos priorizem atividades de forma virtual, mas a maioria das campanhas tem sido realizada da forma tradicional, investindo no corpo a corpo presencial com o eleitor. Em alguns casos, há candidatos que sequer utilizam máscara em atos públicos e, como observado no período das convenções partidárias, no mês passado, promovem aglomerações e sequer se preocuparam com o distanciamento físico.