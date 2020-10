Cuiabá vence a Ponte Preta e abre seis pontos na liderança da Série B

09/10/2020 | 20:45



O Cuiabá chegou a sete jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e ainda ampliou sua vantagem na liderança ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1, nesta sexta-feira, na Arena Pantanal, pela 15.ª rodada, em duelo direto pelo acesso à elite do futebol nacional.

O resultado levou o Cuiabá aos 32 pontos, abrindo seis de vantagem na liderança. A Ponte Preta, por outro lado, ficou com 24, podendo deixar a zona de acesso ao final da rodada. O clube paulista vinha motivado após bater o arquirrival Guarani por 2 a 0 no dérbi campineiro.

Com o forte calor de quase 40ºC em Cuiabá, o primeiro tempo do duelo teve uma produção abaixo das expectativas entre duas equipes que brigam pelo acesso na Série B. Mais acostumado com a elevada temperatura, o time do Mato Grosso teve mais volume de jogo e criou as melhores oportunidades. Pior para a equipe campineira que voltou a falhar defensivamente.

Aos 25 minutos, Elvis recebeu dentro da área com liberdade, e conseguiu dar um belo passe de calcanhar para Felipe Marques. Com o gol aberto, o atacante chutou de chapa para o fundo das redes. Antes, Ivan já havia salvado a Ponte Preta em mais uma finalização de Elvis. O time campineiro ficou nas tentativas de João Paulo, sem sucesso.

Após o gol, a Ponte Preta tentou responder em cabeceio de Bruno Rodrigues, pela linha de fundo. Mas foi o Cuiabá que ficou mais próximo de marcar. Romário fez o que quis pelo lado esquerdo e cruzou para Elton. O atacante testou firme e fez Ivan operar um milagre na Arena Pantanal.

No segundo tempo, o Cuiabá voltou ainda melhor e saiu para a pressão em cima da equipe paulista Hayner por pouco não surpreendeu Ivan. Aos 12 minutos, não teve jeito. O time do Mato Grosso acabou ampliando com Felipe Marques. O atacante arriscou de perna direita, de fora da área, e fez 2 a 0.

Em desvantagem, a Ponte Preta enfim reagiu e diminuiu aos 21 minutos. Após boa jogada de Apodi, a bola atravessou toda área pelo alto e achou Luizão. O zagueiro, na pequena área, jogou com o pé direito para o gol. Os minutos finais foram de pressão do time campineiro. Guilherme Pato teve a bola do jogo, mas parou na defesa importante de João Carlos que saltou alto para espalmar, confirmando mais um triunfo do Cuiabá na Série B.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Náutico na segunda-feira, às 20 horas, no estádio dos Aflitos, no Recife. Na terça, às 21h30, o Cuiabá visita o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 PONTE PRETA

CUIABÁ - João Carlos; Hayner, Ednei, Anderson Conceição (Everton Sena) e Romário; Luiz Gustavo, Matheus Barbosa e Elvis (Ferrugem); Yago (Lucas Ramon), Elton (Jenison) e Felipe Marques (Maxwell). Técnico: Marcelo Chamusca.

PONTE PRETA - Ivan; Apodi, Alisson, Luizão e Guilherme Lazaroni; Dawhan (Guilherme Pato), Luís Oyama (Bruno Reis) e João Paulo; Moisés (Camilo), Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues (Luan Dias). Técnico: Marcelo Oliveira

GOLS - Felipe Marques, aos 25 minutos do primeiro tempo. Felipe Marques, aos 12, e Luizão, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

CARTÃO AMARELO - Luiz Gustavo (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).