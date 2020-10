Trump planeja reunião presencial na Casa Branca neste sábado

09/10/2020 | 20:14



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja realizar neste sábado, 10, seu primeira reunião presencial desde que foi diagnosticado com covid-19, disseram autoridades da Casa Branca. Na segunda-feira, 12, a previsão é de que o republicano, candidato à reeleição, faça um comício na Flórida.

Trump havia dito na quinta-feira, 8, em uma entrevista à Fox News, que poderia realizar um comício na Flórida no sábado e outro na Pensilvânia no domingo. De acordo com as autoridades, entretanto, ele não planeja viajar neste fim de semana.

O republicano não realiza comícios desde 30 de setembro, quando foi ao estado de Minnesota, um dia antes de testar positivo para o coronavírus. Trump foi hospitalizado em 2 de outubro, no centro médico militar Walter Reed, e retornou à Casa Branca na segunda, 5, após receber alta.

O médico de Trump, Sean Conley, emitiu um comunicado na noite de quinta-feira, 8, no qual autorizava o republicano a retomar seus compromisso públicos a partir deste sábado. Fonte: Dow Jones Newswires