Obituário - 10 de outubro

Ademir Medici



10/10/2020 | 07:00



Roberto Leandrini

(*) São Paulo, 26-4-1936

(+) São Caetano, 8-10-2020

Vereador por três legislaturas seguidas, de 1969 a 1983, faleceu quinta-feira (8) Roberto Leandrini, do antigo MDB de São Caetano. Adoentado fisicamente, mas lúcido até o fim, ele faleceu em casa, de ataque cardíaco. Atendendo a seu pedido, o corpo foi transladado ao crematório de Vila Alpina.

Roberto Leandrini ingressou na política partidária por meio do irmão mais novo, Floriano, também ex-vereador e que, em 1969, mesmo ano da primeira eleição do irmão, havia sido candidato a prefeito de São Caetano, com 30 anos, sem conseguir se eleger. Floriano elegeu-se, posteriormente, à Assembleia Legislativa.

Os Leandrini são fundadores da Vila Gerty, para onde chegou o pai, Vergílio, na primeira metade do século passado. Eram 11 irmãos, dos quais estão vivos Leandro e Maria. Roberto, filho do Sr. Vergílio e de dona Maria Panarielo, parte aos 84 anos. Deixa a esposa Jacira, os filhos Roberto Junior, Kátia e Rosana e seis netos.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 6 de outubro

Eduardo Callsen, 62. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Jardim da Colina.

Ricardo Antonio Gissoni, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Santo André, quarta-feira, dia 7 de outubro

Vanda Gino Parducci, 89. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco Cesta, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Santo Romualdo da Silva Leal, 74. Natural de Santa Maria (Rio Grande do Sul). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa Ferreira da Silva, 72. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luis Ribeiro de Sousa, 69. Natural de São José do Peixe (Piauí). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Rombi Barbosa, 67. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Memorial Planalto.



Osmar dos Santos, 63. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Suporte administrativo. Dia 7. Jardim da Colina.

Lavínia Maria Sobral Pedrão, 21. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Caixa de restaurante. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, 5 de outubro

Mariko Mori, 89. Natural do Japão. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Alcides Rodrigues de Oliveira, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 6 de outubro

Maria Clarinda dos Santos, 96. Natural de Independência (Ceará). Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Novo Oriente (Ceará).

Maria Dalci dos Santos, 73. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Messias, 72. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Nelson Guedes de Carvalho, 71. Natural de Ibirataia (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Vale da Paz.

José Augusto de Sousa, 67. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Odete Lopes de Araujo, 63. Natural de Faxinal (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Sérgio Luis Machado, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 7 de outubro

Luiz Rodrigues Rueda, 88. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Ana Escano, 81. Natural de Vinhedo (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Diadema, segunda-feira, dia 5 de outubro

Ilza da Silva Xisto, 70. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, terça-feira, dia 6 de outubro

Irene Galvani Garcia, 83. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

José Angelo Frameschi, 71. Natural de Braúna (São Paulo). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Zoraide Faconi, 69. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Elizabete Demetriuk, 68. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Parque Doroteia, em São Paulo, Capital. Dia 6. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria de Lourdes Silva Novais, 64. Natural de Rio de Contas (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Luiz Carlos Alves, 61. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Jéssica Gisele Inácio, 31. Natural de Mauá. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 7 de outubro

Maria Francisca de Assis, 84. Natural de Porto Calvo (Bahia). Residia na Vila Clara, em São Paulo, Capital. Dia 7. Vale da Paz.

Bárbara Izabelly Carneiro Ribeiro Nepomuceno, 16. Residia na Vila Clara, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Mauá, quarta-feira, dia 7 de outubro

Izolina Laschi Basso, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 7, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adão Jorge de Oliveira, 67. Natural de Vargem Alegre (Minas Gerais). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

José Justino Fonseca, 50. Natural de Patos de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Sandro Aparecido Strazza, 48. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Vera Lúcia Fernandes da Costa Mello, 60. Natural da Barra do Piraí (Rio de Janeiro). Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Sebastião.