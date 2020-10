Bolsas de NY fecham em alta, impulsionadas por nova proposta para pacote nos EUA

09/10/2020 | 19:17



Os mercados acionários de Nova York registraram ganhos nesta sexta-feira, 9, apoiados novamente pela perspectiva de um novo pacote de estímulos fiscais, embora ainda existam dúvidas sobre o tema. Uma nova proposta da Casa Branca, mais próxima do almejado pela oposição democrata, foi vista como um sinal de avanços no diálogo e sustentou o apetite por risco, com o Dow Jones na melhor semana desde agosto e o S&P 500 e o Nasdaq, em seus melhores desempenhos desde o início de julho, de acordo com a imprensa local.

O Dow Jones fechou em alta de 0,57%, em 28.586,90 pontos, o S&P 500 subiu 0,88%, a 3.477,13 pontos, e o Nasdaq avançou 1,39%, a 11.579,94 pontos. Na comparação semanal, o Dow Jones subiu 3,27%, o S&P 500 teve alta de 5,42% e o Nasdaq, de 4,56%.

Conselheiro econômico do presidente Donald Trump, Larry Kudlow disse que o chefe concordou com a proposta de um pacote de US$ 1,8 trilhão. Além disso, houve relatos de novo diálogo por telefone entre a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que buscam um acordo sobre o tema. Embora existam incertezas, como a posição de parte dos senadores republicanos, as notícias beneficiaram as bolsas.

A LPL Financial destaca em relatório o fato de que pode haver mais ajuda direcionada a empresas, diante do choque da pandemia da covid-19 - autoridades têm citado apoio ao setor aéreo, por exemplo. O Goldman Sachs ainda acha mais provável o pacote fiscal não ser confirmado antes da eleição do início de novembro, mas considera que houve hoje um avanço real nas conversas.

Entre os setores, o de tecnologia se destacou, com Apple em alta de 1,74% e Microsoft, de 2,48%. Por outro lado, papéis de energia caíram, em dia de baixa do petróleo. Entre os bancos, não houve sinal único, com JPMorgan em baixa de 0,57% e Citigroup em alta de 0,47%.