Sérgio Baresi faz suspense, mas vê Guarani está preparado para voltar a vencer

09/10/2020 | 17:48



O Guarani tentará encerrar jejum de seis jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o CRB pela 15.ª rodada. Ainda sem poder contar com Felipe Conceição, substituto do técnico Ricardo Catalá, o time paulista será comandado pelo ex-zagueiro Sérgio Baresi.

"O objetivo do Guarani é buscar uma postura equilibrada, mas ao mesmo tempo ofensiva, porque precisa do resultado. E é de suma importância, os jogadores estão cientes disso, e a gente se preparou durante dois dias para que a gente consiga o resultado, que vai ser de fundamental importância para nós, que são os três pontos", disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Na derrota, por 2 a 0, para a Ponte Preta no 197.º dérbi, o Guarani tinha os meias Arthur Rezende e Lucas Crispim, além do atacante Waguininho pendurados com dois cartões amarelos. Nenhum, porém, recebeu mais uma advertência. Ainda assim, Baresi fez mistério em relação ao time que irá a campo.

"Eu prefiro deixar guardada essas possíveis mudanças para a gente não apontar nenhuma situação que não seja diferente daquelas que nós fizemos ao longo desses dois dias. Mas a maior preocupação nossa nesse momento, eu acho que é o estado comportamental da nossa equipe", ponderou.

A tendência, porém, é que o Guarani entre em campo com a seguinte formação: Gabriel Mesquita; Cristovam, Wálber, Didi e Bidu; Deivid, Arthur Rezende, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Waguininho e Giovanny. Felipe Conceição, confirmado quinta-feira à noite, se apresentou no Brinco de Ouro pela manhã, acompanhou os treinamentos, mas não ficará no banco de reservas.

Vindo de quatro empates e duas derrotas, o Guarani amarga a penúltima colocação com 11 pontos. Ainda assim, Baresi vê qualidade no time de Campinas. "O Guarani tem muita qualidade e essa qualidade tem que ser exposta, tem que ser jogada. E essa qualidade, dos nossos atletas, dos nossos jogadores, tem que ficar em evidência. Como nós fazemos isso? Encontrando a confiança e, como consequência disso, encontrar a vitória. Eu tenho certeza que, a partir do momento em que a equipe ganhar, nós vamos mudar de patamar e, como consequência disso, alavancar para voos maiores dentro do nosso objetivo principal que é classificar entre os quatro", finalizou Baresi.