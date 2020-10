Em vídeo, Raniel agradece apoio dos torcedores do Santos: 'Tudo vai correr bem'

09/10/2020 | 17:39



Em recuperação de uma trombose venosa profunda na perna direita, o atacante Raniel gravou um vídeo, nesta sexta-feira, direto de sua casa, no qual agradeceu o apoio, principalmente, dos torcedores santistas, além da comissão técnica, diretoria e fãs em geral.

"Venho para agradecer todo suporte e mensagens de apoio. Vocês fazem parte dessa minha recuperação e sou muito grato de coração", disse o jogador, de 24 anos, que teve alta do Hospital Sírio-Libanês, na quinta-feira, onde estava internado desde domingo.

"Sei que este ano não está sendo fácil para mim, muitas turbulências, mas tudo isso é passageiro e as coisas vão voltar ao normal. Tenho muita fé", disse o jogador, que contraiu a covid-19 no início de setembro. Segundo os médicos, existe a possibilidade de a trombose estar ligada à infecção pelo coronavírus.

"Quero também agradecer à diretoria, aos jogadores, comissão ´técnica e também aos torcedores de outros times do Brasil que estão me dando força. Grande abraço e tudo vai correr bem", disse Raniel, que vai iniciar fisioterapia, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.