Oi lança plano de incentivo a saída que pode reduzir até 15% do seu quadro

09/10/2020 | 17:36



A Oi anunciou nesta sexta-feira, 9, o lançamento de um Plano de Incentivo a Saída para seus funcionários. Segundo comunicado ao mercado enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a meta é a redução de aproximadamente dois mil postos de trabalho, o que pode representar até 15% do seu quadro funcional.

De acordo com a proposta, os colaboradores que aderirem ao plano terão direito a condições diferenciadas que incluem "parcela de natureza indenizatória em função do tempo de empresa e extensão de benefícios como plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, entre outras concessões".

Com a medida, a operadora espera dar sequência à implementação do seu plano estratégico e atender também a necessidade natural de readequação de estruturas organizacionais, em linha com o plano de Recuperação Judicial já homologado.