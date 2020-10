EUA: Twitter tornará mais difícil 'retuitar' postagens antes da eleição

09/10/2020 | 17:13



O Twitter tornará mais difícil que postagens na rede social se tornem virais antes da eleição presidencial dos Estados Unidos de 3 de novembro, com limites sobre como os usuários podem retuitar conteúdos. As medidas, divulgadas nesta sexta-feira, 9, são projetadas para diminuir a disseminação de desinformação.

Após as mudanças, quando os usuários clicarem no botão de retuitar, serão direcionados para uma tela que os encorajará a fazer comentários antes de compartilhar. De acordo com o Twitter, a mudança adiciona "um pouco mais de atrito" no processo. As alterações começarão a ser testadas nesta sexta-feira e valerão para todos os usuários a partir do dia 20 de outubro.

"Esperamos que isso incentive todos a não apenas considerar por que estão ampliando um tuíte, mas também aumente a probabilidade de as pessoas adicionarem suas próprias ideias", escreveram o chefe jurídico, de política, confiança e segurança do Twitter, Vijaya Gadde, e o líder de produto Kayvon Beykpour em postagem no blog da rede social. Fonte: Dow Jones Newswires