09/10/2020 | 17:10



Gabriel Braga Nunes decidiu compartilhar uma ótima notícia com seus fãs do Instagram. Na tarde do dia 9 de outubro, o ator anunciou que será pai pela segunda vez!

Ele, que é casado com diretora Isabel Nascimento Silva desde 2014, com quem já tem uma filha, a pequena Maria, escreveu o seguinte na rede social:

Amigos, vem mais uma menininha! Uma alegria só aqui em casa! Valentina chega no final do ano! Logo seremos quatro.

Isabela também falou sobre a gravidez no Instagram: Vem, Valentina! Que emoção ver a nossa família crescendo, meu amor!

Fofos, né? Parabéns à família!