São Caetano vence o São Bento por 3 a 2 e se aproxima do título da Série A-2

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 17:12



O São Caetano saiu na frente na briga pelo título da Série A-2 do Campeonato Paulista 2020. Na primeira partida da decisão, realizada na tarde desta sexta-feira (9), em Sorocaba, o time da região venceu o São Bento por 3 a 2.

O confronto foi marcado por muitas jogadas aéreas, principalmente pelo fato da chuva ter deixado o campo muito pesado para o trabalho de bola no chão. Os gols do Azulão, todos marcados no primeiro tempo, foram feitos por Anderson Rosa, Gabriel Santos e Sandoval. A equipe da casa descontou com Bambam e Erick Luiz.

Logo após o apito do juiz para encerrar a partida, os técnicos Alexandre Gallo (do São Caetano) e Edson Vieira (São Bento) iniciaram forte discussão e se ''''''''peitaram'''''''', sendo separados pelos jogadores. Ambos os treinadores foram expulsos e não comandam seus times no segundo jogo.

A derradeira partida pelo título ocorre na segunda-feira, a partir das 17h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano. O vencedor será conhecido por meio de placar agregado. Uma possível igualdade de gols para cada lado deverá resolvida nas cobranças de pênaltis.