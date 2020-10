Kelly Key perde a linha e responde uma seguidora: Guarda o lixo com você!

09/10/2020 | 16:10



Kelly Key é daquele tipo de famosa que literalmente não tem sangue de barata e responde os seguidores quando não gosta de algum comentários, mas claro, com toda a classe do mundo.

Na última quinta-feira, dia 8, a cantora compartilhou uma foto em suas redes sociais e uma seguidora acabou fazendo um comentário desnecessário falando do corpo da artista.

Achava um mulherão antigamente, mas hoje em dia está só o osso!

A critica não foi tão bem aceita por Kelly Key que assim que respondeu a opinião da seguidora já tratou de bloquear os comentários dessa mesma foto.

Menos, querida, bem menos. Se eu dependesse de opinião dos outros para me sentir bem, estava com depressão. então, se não tem algo agradável para dizer, guara o lixo com você!

Outros fãs e seguidores da cantora ajudaram a e a defenderam.

Me dê dicas para ficar só o osso como você! Está é linda, como sempre, disse uma seguidora.

Se ela não te agrada, é só parar de seguir, respondeu outra.