Santos anuncia fim de bloqueio da Fifa e criação de 'vaquinha virtual'

09/10/2020 | 15:42



O presidente do Santos, Orlando Rollo, anunciou na tarde desta sexta-feira o fim da punição da Fifa, que impedia o clube de registrar novos reforços. "Fomos comunicados pela Fifa, nesta manhã, que o 'transfer ban' referente à dívida com o Hamburgo, que foi acertada, já está cancelado", revelou o mandatário.

Com o fim da punição, o Santos poderá registrar o zagueiro Laércio, o volante Zé Welison e o atacante Copete. "Nosso departamento jurídico está correndo para registrar atletas que já estavam treinando com o elenco, mas não podiam ser inscritos por causa da punição", disse Rollo. Dentre esses jogadores, apenas Zé Welison segue treinando com o Atlético-MG. Laércio e Copete já treinam na Vila Belmiro.

"O Santos está na beira do abismo. Nós precisamos retomar nossa credibilidade e isso só vai acontecer quando pagarmos nossas dívidas ou se renegociarmos", explicou o presidente. A dívida com o Hamburgo, que impedia o clube de registrar novos atletas, se enquadra dentro das negociações. Segundo Rollo, o Santos economizou cerca de R$ 9 milhões.

"Inicialmente, esse valor era de 4,5 milhões de euros. Com a negociação, nós economizamos 1,4 milhão de euros. Nós efetuamos um pagamento à vista de 2 milhões de euros, sendo 1,5 milhão direto do bolso do Andrés Rueda (pré-candidato à presidência do clube) e mais 500 mil do próprio Santos. Os outros 500 mil serão pagos na próxima semana pelo Boavista. O dinheiro é referente à negociação do zagueiro Porozo", explicou.

Questionado como havia sido elaborado o acordo de empréstimo feito em parceria com Rueda, Rollo disse que solicitou ajuda para "todos os santistas". O mandatário ainda revelou que o clube colocará no "ar" uma vaquinha virtual para arrecadar verba e continuar quitando suas dívidas.

"Eu pedi e estou pedindo ajuda para todos os santistas que possam ajudar. Esse pedido que fiz para o Rueda fiz também para todos os candidatos, lideranças e empresários. O Rueda nos disponibilizou essa ajuda financeira. Nesse momento, ele salvou o Santos. Se não tivéssemos feito esse pagamento ao Hamburgo, o Santos perderia seis pontos. Mas essa ajuda não é exclusiva. Precisamos nos reunir para ajudar o clube. Criaremos até uma vaquinha virtual", revelou Rollo.

O presidente em exercício ainda afirmou que a partir da próxima semana serão iniciadas as negociações da dívida que envolvem o Huachipato, do Chile, e o Atlético Nacional, da Colômbia. O clube volta a entrar em campo neste domingo diante do Grêmio. A partida acontece às 16 horas, na Vila Belmiro.