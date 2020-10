Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão hospedados em um resort nas Ilhas Maldivas com diárias de mais de 12 mil reais

09/10/2020 | 15:10



Quem pode, pode! E o casalzão Yasmin Brunet e Gabriel Medina mostraram que estão realmente podendo. Os pombinhos revelaram para os seus seguidores das redes sociais que estão passeando pelas Ilhas Maldivas.

Apesar de não estarem sozinhos, o casal ainda levou a irmã do surfista, Sophia Medina, para o passeio e estão hospedados em um resort de luxo com diárias aproximadas de mais de 12 mil reais.

Lembrando que Yasmin e Medina estavam fazendo bastante mistério por alguns dias para contar aos seguidores sobre o destino escolhido. Depois de tudo contado, a modelo ainda publicou uma foto ao lado do surfista e escreveu:

No paraíso com as minhas flores preferidas e minha pessoa preferida. Te amo, Gabriel Medina.

Que fofos, né!?